O alerta antecipado de Paulo Pezzolano no Inter

Técnico colorado disse que o ano será duro. Duda Fortes / Agencia RBS

Recém está começando o Brasileirão e o técnico Paulo Pezzolano já deu a letra para a torcida do Inter de que o ano será duro. É muito cedo para que o profissional faça essa frase.

Ele foi contratado por muito dinheiro para dar ao time soluções táticas que façam a qualidade de todos aumentar. Sabemos que o grupo de jogadores não é dos melhores, mas as dificuldades podem ser superadas por trabalho tático daquele que é responsável por treinar o time.

Também é preciso dar uma boa olhada na preparação física. O time colorado foi engolido pelo São Paulo no segundo tempo. Alguns dizem que foi tanta a energia no primeiro tempo que levou os jogadores à exaustão.

Ora, jogadores jovens, profissionais de um grande clube, precisam suportar 90 minutos. Não se viu isto na quarta-feira.

Claro que o Inter não será campeão brasileiro, mas deve ser bem melhor do que está mostrando. E passa por Pezzolano uma parte importante para buscar a maior eficiência possível.

O alerta do treinador foi antecipado. Ele não deve deixar claro que o grupo que ele comanda não é bom.