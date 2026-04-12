Neste momento, eu demitiria Luís Castro

Luís Castro, técnico do Grêmio, durante o Gre-Nal Jonathan Heckler / Agencia RBS

Acho que fui a única voz que não gostou da contratação de Luis Castro. Primeiro porque custa muito caro e o Grêmio vive situação pré-falimentar. Segundo porque só ganhou um título importante na sua carreira.

E minha desconfiança está se confirmando. O time que ele comanda não joga nada.

Tem jogadores para atuar muito melhor. A contribuição do treinador é nula. Depois do Gauchão, o Grêmio tem somente uma vitória.

E nunca fez uma boa atuação. Eu não contrataria, e neste momento, eu demitiria. Disse esta semana que seus dias estão contados.