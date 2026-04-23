Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Diferença
Opinião

Não existe salvação mágica para as finanças do Inter

Talvez surja, como aconteceu com Gabriel Carvalho, que rendeu mais de R$ 100 milhões

Pedro Ernesto Denardin

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