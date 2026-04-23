Não existe salvação mágica para as finanças do Inter

A grande vantagem colorada é que a folha de pagamentos é muito menor. Ricardo Duarte / Inter

O Internacional tem divida muito parecida com a do rival. A diferença para o Grêmio é que o clube praticamente não tem jogadores para vender. A grande vantagem colorada é que a folha de pagamentos é muito menor, mas está longe de permitir grandes investimentos em jogadores para melhorar tecnicamente o time.

Não existe salvação mágica. Talvez surja, como aconteceu com Gabriel Carvalho, que rendeu mais de R$ 100 milhões. Outro que deu uma baita grana para o clube foi Ricardo Mathias, um centroavante que sequer conseguiu jogar, mas nas poucas vezes que foi chamado fez gols importantes e também deixou milhões para o clube.

Será que os colorados terão mais algum sopro de dinheiro para colocar no seu caixa ou a situação será muito complicada?