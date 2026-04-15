Mesmo com vitória, o futebol do Grêmio contra o Riestra foi pobre 

Amuzu fez o gol da vitória gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio teve uma vitória pequena contra adversário pouco qualificado. Mas ela interrompe um série de cinco jogos sem ganhar. Isto é muito bom.

O problema é que o futebol do Grêmio é muito modesto. Não há organização de jogo que sirva para melhorar individualidade.

Agora, o Tricolor encara o Cruzeiro no sábado. Neste caso, o furo será mais embaixo. Um adversário muito mais qualificado que precisa ganhar para fugir do rebaixamento.