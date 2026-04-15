Mesmo com vitória, o futebol do Grêmio contra o Riestra foi pobre 

O Grêmio teve uma vitória pequena contra adversário pouco qualificado. Mas ela interrompe um série de cinco jogos sem ganhar. Isto é muito bom.
O problema é que o futebol do Grêmio é muito modesto. Não há organização de jogo que sirva para melhorar individualidade.
Agora, o Tricolor encara o Cruzeiro no sábado. Neste caso, o furo será mais embaixo. Um adversário muito mais qualificado que precisa ganhar para fugir do rebaixamento.
Vale ressaltar que, mesmo com a vitória, o futebol gremista foi pobre. Escasso para ganhar por 1 a 0 e somar três pontos, mas muito longe de mostrar um bom futebol. O trabalho de Luis Castro precisa avançar rumo à qualidade. Do jeito que está, teremos um coleção de fracassos.