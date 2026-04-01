Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Sem improvisações
Opinião

Luís Castro precisa simplificar contra o Palmeiras

Espero ver jovem lateral da base ser escalado nesta quinta-feira 

Pedro Ernesto Denardin

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