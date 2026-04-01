Luís Castro precisa simplificar contra o Palmeiras

Pedrinho tem 18 anos. Angelo Pieretti / Grêmio/divulgação

Barueri tem seu estádio com grama sintética. Pode ser isso que vai tirar Arthur do jogo contra o Palmeiras. Ele faz muita falta. E o Grêmio só tem o Pedrinho para jogar de lateral-esquerdo. O menino tem apenas 18 anos, mas não vejo problema na sua colocação em campo. É o que tem.

O que me horroriza é pensar que Viery pode ser colocado na lateral esquerda. Ele não sabe jogar pelo lado e se desmancha uma dupla de zaga que está jogando muito. O time fica desorganizado e responde mal.

Simplificar é um verbo que cabe muito bem no futebol. Mesmo com o Palmeiras desfalcado, é claro que o jogo impõe um grau de dificuldade elevado. Não há espaço para improvisações.