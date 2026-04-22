Jogo para o Inter vencer

Mercado volta ao time após cumprir suspensão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Depois de perder para o lanterna Mirassol, querendo atacar e levando dúzias de contra ataques, o Inter faz esta noite sua estreia na Copa do Brasil. Não sei que time começará o jogo. O treinador pensa até duas horas antes de começar o jogo e depois passa a escalação para os jogadores.

Mercado e Bernabei voltam ao time depois de cumprirem punição. Devem melhorar a equipe. O adversário não tem qualidade. Só que os colorados estão conseguindo pouco no seu ataque e tendo problemas defensivos. Mas não deve ver o Athletic como um igual.

Este é um jogo para marcar mais uma vitória. E depois olhar o VT do jogo do Botafogo e tentar estudar muito bem este adversário, já que no Brasileirão o Inter não vai bem.