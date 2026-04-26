O Inter tem um grande goleador

Bernabei garantiu o empate no Mané Garrincha. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Vitinho não consegue marcar gols. O centroavante Borré, que custa milhões para o Inter, faz um gol por semestre. E Carbonero também tem grande dificuldade de fazer gols. O grande goleador colorado é Bernabei.

Ele tem altas dificuldades defensivas, mas é muito bom tecnicamente, tem coragem de fazer as jogadas ofensivas e tem um chute violento de pé esquerdo.

Ele fez mais um no empate com o Botafogo, em Brasília. O Inter surpreende porque fracassa em casa e soma muitos pontos fora dela. Quando precisa atacar, vai mal. Em Brasília foi mais um ponto conquistado.

Não dá para entender o que acontece, mas a falta de gols dos atacantes pode explicar muita coisa. Ah se não fosse Bernabei.