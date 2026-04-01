Inter tem jogo duríssimo contra o São Paulo

Partida será nesta quarta-fira, no Beira-Rio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Inter volta a campo na noite desta quarta-feira (2) e precisa ganhar. Claro que o jogo tem muitos perigos. Roger Machado conhece muito bem o time colorado. Além disto, o São Paulo tem jogadores de qualidade.

Depois de frequentar a última colocação na tabela, os colorados buscaram reabilitação contra Santos e Chapecoense. Foi muito importante, mas ainda é pouco.

Jogando no Beira-Rio, é obrigação conseguir a vitória. O time colorado está a apenas dois pontos do Z 4. Cabe ao treinador Paulo Pezzolano encontrar um time com mínimo de qualidade e buscar os três pontos com apoio da torcida. A grande novidade deve ser Juninho.

É jogo para ganhar. Não tem negociação. Roger sabe disto e vai buscar emparelhar o jogo. É clássico do futebol brasileiro. Espero ver mais de 20 mil pessoas no Beira-Rio.