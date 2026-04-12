Inter conquistou pontos importantes, mas não consegue ganhar no Beira-Rio

Paulo Pezzolano tem se esforçado para que o Inter jogue bem. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de uma péssima largada no Brasileirão, o Inter conquistou pontos importantes. Ainda não é uma grande campanha, mas, nos últimos cinco jogos, são três vitórias e dois empates.

São 11 pontos conquistados em 15 disputados. Buscou vitórias na Vila Belmiro e no Itaquerão. Só não consegue ganhar no Beira-Rio.

Também precisa melhorar. O seu treinador, Paulo Pezzolano, tem feito cambalhotas para que seu time jogue bem. Por vezes até consegue. Mas precisa melhorar.