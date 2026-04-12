Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Precisa melhorar
Opinião

Inter conquistou pontos importantes, mas não consegue ganhar no Beira-Rio

São 11 pontos em quinze no Brasileirão

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS