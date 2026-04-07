Grêmio tem que aproveitar ao máximo a Sul-Americana

A Sul-Americana é uma competição que entrega prêmios importantes a seus participantes. No entanto, aparecem times primários para jogar. Muitos que a gente nunca ouviu falar. Mas, ganhando a Sula, se consegue vaga para a Libertadores, a super copa do continente, e um bom dinheiro no caixa.
Quero ver se o Grêmio aproveita a pouca qualidade dos adversários e vai adiante mesmo que, assim como nesta quarta-feira (8), tenha que utilizar um time reserva. Jogar competições continentais é sempre muito bom.