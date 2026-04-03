Grêmio precisa pontuar fora de casa para fazer boa campanha no Brasileirão

Mais uma derrota do Grêmio fora de casa. Claro que o time gremista poderia ou deveria ter um resultado melhor. Mas a campanha longe da Arena é péssima. Teve um empate contra a Chapecoense e perdeu o restante.
Tetê se repetiu. Deixou o Grêmio com 10 jogadores. Ele nada cria e sequer participa do jogo. Nardoni jogou mal outra vez. O centroavante Carlos Vinícius nem precisa de muita bola: ele faz gols que parecem não existir.
O jovem lateral-esquerdo Pedro Gabriel deu boa resposta. Uma atuação simples e segura.
O Grêmio está encontrando um time no futuro com os jovens formados nas categoria de base. Mec precisa ser titular. E pontos fora de casa são importantes para fazer campanha.