Grêmio precisa pontuar fora de casa para fazer boa campanha no Brasileirão

Grêmio marcou com Carlos Vinícius, mas saiu derrotado de Barueri. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Mais uma derrota do Grêmio fora de casa. Claro que o time gremista poderia ou deveria ter um resultado melhor. Mas a campanha longe da Arena é péssima. Teve um empate contra a Chapecoense e perdeu o restante.

Tetê se repetiu. Deixou o Grêmio com 10 jogadores. Ele nada cria e sequer participa do jogo. Nardoni jogou mal outra vez. O centroavante Carlos Vinícius nem precisa de muita bola: ele faz gols que parecem não existir.

O jovem lateral-esquerdo Pedro Gabriel deu boa resposta. Uma atuação simples e segura.