Eu nunca tinha assistido a um Gre-Nal tão ruim

Gabriel Mercado (Inter) e Carlos Vinícius (Grêmio) disputam a bola, observados por Villagra (camisa 5 do Inter) Jonathan Heckler / Agencia RBS

Vejo grenais desde 1950. Lá se vão mais de 70 anos. Não lembro de ter visto um clássico com tão pouca qualidade. Foram mais de 40 mil pessoas que foram ao Beira Rio na noite deste sábado (11) e receberam um espetáculo pobre.

Ninguém mereceu ganhar. Nossos times estão atrás do Vitória.

Temos dois times que fazem campanha muito fraca e que tem por objetivo principal escapar do rebaixamento. Jogam com esta possibilidade. Olhamos para baixo e sonhamos com ficar na Série A.

Nossos times não conseguirão nada melhor, a menos que aconteçam mudanças importantes - que, hoje, ninguém espera.