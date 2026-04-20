Começo a imaginar Gre-Nais pela Série B

Treinadores do Tricolor e do Colorado poderiam ajudar mais seus times, que são muito fracos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um fim de semana miserável para a dupla Gre-Nal.

O Grêmio foi a Belo Horizonte no sábado para perder, com facilidade, para o Cruzeiro. Só teve uma bola na trave chutada pelo atacante Enamorado.

O domingo pela manhã era radiante. Não se via nuvens no céu. Mais de 30 mil colorados foram ao Beira-Rio esperando uma vitória colorada. Foi uma frustração terrível. O time buscou o ataque e não conseguiu marcar gols. Poucas oportunidades criadas. O Mirassol se soltou no contra-ataque e marcou dois gols com velocidade e com facilidade que não se esperava. O time paulista jogou no meio da semana no Equador e fez longa viagem. O Inter só treinou. Mas jogou pouco e perdeu para o lanterna do campeonato.

Risco de queda

Não quero ser exagerado e muito menos torcer contra. Só que Grêmio e Inter fazem um péssimo campeonato. Depois de narrar o jogo do Inter no domingo, e de ter visto e ouvido a derrota gremista comecei a pensar em Gre-Nais pela Série B.

Pode parecer exagero e acho que, pensando melhor, isto não acontecerá. Mas pelo que os dois times estão fazendo não deixa de ser uma possibilidade.

Com dívidas extravagantes e não podendo se reforçar, Grêmio e Inter se apresentam como candidatos ao rebaixamento. Se nãoo tivermos melhoras importantes, o futuro será péssimo.

Treinadores

O comandante gremista tem uma frase fascinante. Ele diz aos repórteres que o Gremio não irá jogar bem nestes próximos dias. Luís Castro já está quatro meses e nada sai de produtivo. E agora tem maratona de jogos.

Já o treinador do Inter parece não ter entendido a qualidade do seu time. Se joga atacando o adversário é como ter vestido o fardamento das derrotas.

Fora do seu estádio é que consegue vitórias e esta é uma contribuição importante de Pezzolano. Mas pode dar mais. Não consegue ganhar no Beira-Rio.