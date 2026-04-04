Chegou a vez de uma jovem promessa no Grêmio

Gabriel Mec é um meia de muita técnica. Lucas Uebel / Gremio.net

Gabriel Mec está pedindo passagem. Esse é o jogador que pode arrumar, taticamente, o time do Grêmio. Enchendo de volantes, a equipe não consegue marcar bem, pois tem a quinta pior defesa do campeonato, e ainda não entrega aos atacantes boas situações para terem vantagens contra zagueiros adversários e marcar gols.

Penso que Noriega, Artur e Gabriel Mec formam o meio-campo mais equilibrado entre as tarefas de atacar e defender. Noriega tem comportamento defensivo, ainda que seja ousado em ir até o campo adversário. Mas é bom marcador e sabe proteger zagueiros.

Artur faz as duas. Tanto defende, cercando os adversários, como também constrói. Já Mec me lembra o camisa 10 tradicional. Tem muita técnica. Chegou a vez dele. Como Enamorado ataca tanto quanto recompõe e mesmo Amuzu também ajuda defensivamente, o time se equilibra. Na frente tem Carlos Vinícius que inventa gols que ninguém espera. Se tiver auxílio qualificado dos companheiros fará gols por atacado.