Admiro o trabalho que o Grêmio faz nas categorias de base

Gabriel Mec marcou o gol da vitória contra o Coritiba. Jeff Botega / Agencia RBS

O torcedor gremista talvez não tenha ainda se dado conta da importância que tem o trabalho de base do Grêmio. Mesmo a gestão passada, que cometeu erros gigantescos, em relação a este departamento foi genial.

A nova direção de futebol subiu 13 jovens. Quatro já são titulares e todos com respostas muito positivas. Os dois zagueiros são ótimos, já consolidados há algum tempo. Pedrinho entrou na lateral esquerda e mostra a cada jogo que é um grande jogador.

E ainda tem a cereja do bolo. É Gabriel Mec, um jogador de outra turma. Ainda está pintando para breve o Riquelme e o que dizem dele é maravilhoso. São estes jogadores que farão o time andar. São estes jogadores que, uma vez vendidos, deixarão o clube em grande alívio financeiro.

O Grêmio se deu conta desta importância e o treinador tem sido, com poucos reparos, também de grande importância. Ele não morre abraçado com cascudos. JAoga quem está melhor. Tenho restrições a seu trabalho pelo fato de que o time precisa jogar mais. Mas com relação ao aproveitamento dos jovens, só elogios.

Maratona

O Grêmio precisa pontuar no Brasileirão porque a Sul-Americana tem sido um cansaço para os jogadores. Menos pelas distâncias, que são as menores possíveis, mas pelo pouco futebol que está jogando.