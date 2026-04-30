A pergunta que a direção do Grêmio precisa fazer para Luís Castro

Luís Castro está escalando o Grêmio com 10 jogadores. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Por que Luís Castro insiste em escalar Tetê, um jogador que não entrega nada ao Grêmio? Esta é uma pergunta que precisa ser respondida pelos dirigentes.

Antônio Dutra Júnior e Paulo Pelaipe estão fazendo os seus papéis, diante da dificuldade em contratar jogadores. Agora, surgem da base uma coleção de atletas que parecem notáveis.

Mas os dirigentes precisam ir adiante. Perguntar ao treinador por que ele insiste em deixar o Grêmio com 10 jogadores quando escala Tetê.

Poderia, por exemplo, adiantar Pavon e colocar o menino Vitor Ramon, o RJ, lateral da base que tem muitas referências elogiosas.

A defesa do Grêmio já tem três jogadores titulares que são formados na base. Até quando o torcedor terá de ver um atleta que não entrega nada em campo e deixa o time com um a menos?