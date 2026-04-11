A derrota do Gre-Nal

Eu prefiro clássico com uma só torcida. André Ávila / Agencia RBS

Fomos derrotados. Me refiro a nossa sociedade e sua imersão no futebol. O Grêmio reclamou da Brigada Militar que é muito cedo para agrupar torcedores gremistas na Arena. Serão necessária concentrações cinco horas antes de começar o Gre-Nal desta noite.

Depois do jogo, os torcedores terão que esperar duas horas para sair do Beira-Rio. E só entrará no estádio aquele torcedor que irá no comboio de ônibus, que terá, no máximo, dois mil torcedores. Parece demais, mas os homens da segurança sabem o que estão fazendo e analisam as dificuldades que possam aparecer. Não é tarefa fácil.

Eu prefiro clássico com uma só torcida. Fica tudo mais simples e não se move muitos policiais que podem folgar ou ter outras atividades. Perdemos para os baderneiros. Nossa civilidade está manchada. Claro que cabe discussão, mas festejarei quando dirigentes e homens da segurança determinarem torcida única.

Em Buenos Aires é assim, São Paulo é assim, Belo Horizonte também. Fomos derrotados pela barbárie. Espero que nada aconteça hoje.