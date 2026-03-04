Uma oportunidade importante para os jogadores do Inter

Elenco colorado após a derrota por 3 a 0 para o Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

Todos os torcedores do Inter sabem que o time dificilmente conquistará o título do Gauchão neste domingo (8). Mas isto não deve impedir que os profissionais colorados joguem por sua dignidade profissional.

Se os jogadores do Inter jogarem com muita gana, o Gre-Nal 451 servirá como prova aos torcedores de que esse elenco pode muito mais. Que eles podem dar esperança aos colorados, que não darão aquelas toneladas de doses de sofrimento como foi em 2025. Que esse ano os torcedores não verão seu time escorregar para o rebaixamento e ser salvo na última rodada num milagre futebolístico e matemático.

É uma oportunidade importante para os jogadores que foram amordaçados pelo Grêmio no último domingo (1º), na Arena. Se souberem aproveitar, será como resultado de muita aplicação.