Bernabei levou vermelho no primeiro jogo da final e está fora do Gre-Nal 451. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Quem substituirá Bernabei? Esta é uma pergunta com difícil resposta. São muitas as possibilidades.

Para meu gosto, o que o Inter tem de melhor é o jovem Alisson. Ele jogou algumas partidas na fase de classificação e deu boa resposta. Mas teria sido devolvido às categorias de base.

Com isto vira a improvisação. E nela toda insegurança do torcedor — e bem no lado em que o Grêmio tem Pavon e Enamorado.