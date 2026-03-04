Quem substituirá Bernabei? Esta é uma pergunta com difícil resposta. São muitas as possibilidades.
Para meu gosto, o que o Inter tem de melhor é o jovem Alisson. Ele jogou algumas partidas na fase de classificação e deu boa resposta. Mas teria sido devolvido às categorias de base.
Com isto vira a improvisação. E nela toda insegurança do torcedor — e bem no lado em que o Grêmio tem Pavon e Enamorado.
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