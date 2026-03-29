Quais jogadores estão abaixo do esperado na Seleção

Rafinha e Vini Júnior são dois dos principais nomes do Brasil. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. Rafinha é considerado por muita gente o melhor jogador brasileiro em atividade neste momento no futebol europeu. Deveriam ser os protagonistas nesta Seleção Brasileira repleta de jogadores bons, mas comuns, que não agregam diferença sobre adversários mais qualificados. Difícil entender o que acontece.

Eu não espero muito de jogadores comuns. Mas esses dois estão acima disso. O melhor do mundo tem que jogar como Mbappé, mas não chega nem perto. Fracassa, invariavelmente, na Seleção. Na Copa anterior foi um fracasso absoluto. Ou você lembra de alguma coisa que ele tenha feito durante a competição?

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