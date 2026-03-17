Por que dois jogadores não são utilizados no Inter?

Coisa parecida acontece para Thiago Maia. Jogador custou muito dinheiro para o Internacional. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Faz mais de um mês que Villagra veio para o Inter. Chegou até a dar tempo de fazer sua inscrição para o Gauchão. Não foi utilizado. Veio o Brasileirão. Os repórteres sempre suspeitaram da sua utilização, com informações que chegavam que seus treinamentos eram bons. Não se sabe porque ele nunca entrou em campo.

Coisa parecida acontece para Thiago Maia. Jogador custou muito dinheiro para o Internacional. No lugar destes dois jogadores estão Ronaldo e Paulinho. Estes são visivelmente contestados pelos torcedores. A pergunta que cabe: por que eles não são utilizados? São dois mistérios colorados.

Todos acreditam que eles, se escalados, poderiam representar acréscimo técnico importante. Só que não se tem informação das razões que perpetuam duas presenças no banco de reservas. E quando um deles que está jogando, é substituído. Aí entra Bruno Henrique. Vai entender.