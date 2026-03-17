Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Mistérios colorados
Opinião

Por que dois jogadores não são utilizados no Inter?

Todos acreditam que eles, se escalados, poderiam representar acréscimo técnico importante

Pedro Ernesto Denardin

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