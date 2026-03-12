Outra vez faltou eficácia para os atacantes do Inter

Eram menos de dois minutos de partida. Bernabei foi facilmente batido por Cuello que entrou na área, chutou cruzado e Rochet, com braço de jacaré , falhou outra vez. Quase mais nada fez este pior Atlético Mineiro da história.
No segundo tempo veio a pressão colorada. Foram seis defesas monumentais do goleiro Everson segundo a contabilidade do Maurício Saraiva. Outra vez faltou eficácia para os atacantes colorados. Conclusões até dentro da pequena área com defesas do goleiro Everson ou chutes pela linha de fundo.
Injustiça? Não. Eficácia ruim. O time colorado desperdiça oportunidades. Seus atacantes não conseguem fazer gols. Agora são 15 pontos disputados e apenas dois foram ganhos. É pouco, muito pouco. Domingo, contra o Bahia, é preciso vitória ou vira o desespero dos colorados.