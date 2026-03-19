Os favoritos para ganhar a Copa do Mundo

Argentina de Messi é a atual campeã do mundo. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Teremos uma Copa do Mundo com 48 seleções. Um número muito grande. Por tentar ganhar mais dinheiro, a Fifa inchou a competição e muitas seleções são muito fracas.

Quem pode ganhar esta Copa? Estou imaginando seis seleções capazes do título, e nada mais. Começo por Argentina, do Messi, e da França, do Mbappé. Elas fizeram a final no Catar, num dos maiores e mais emocionantes jogos que assisti neste 53 anos de carreira como narrador de futebol, já chegando a 13 Mundiais.

Logo a seguir enquadro a Espanha. Este país tem uma nova safra de jogadores, quase todos muito jovens e muito capazes. Tem tudo para fazer história. Depois vem a Inglaterra, que também conseguirá reunir jogadores de qualidade. O Brasil sempre pinta como uma real possibilidade. Tem Ancelotti no comando e tem jogadores de qualidade.

O maior exemplo é Vini Jr., eleito o melhor jogador do mundo. Mas tem ainda Rafinha, que ontem deu show na goleada do Barcelona sobre o Newcastle, jogo que valia classificação pela Champions League. Depois destes espero por alguma surpresa.

Elas acontecem dentro da competição, mas, na maioria das vezes, não confirmam chegada nas finais. Mas, enfim, futebol pode acontecer de tudo. As outras seleções só participarão deste mundial. Não vejo chance de nenhum e ainda digo que teremos que ver muitas seleções de futebol primário, já que a Fifa resolveu inchar a competição.