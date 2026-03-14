O único resultado que serve ao Inter contra o Bahia

Teremos uma tarde tensa no Beira-Rio neste domingo. O Bahia tem time melhor do que o Inter. As dificuldades do campo serão imensas para o time colorado. Só que não cabe mais negociação.
O Inter precisa ganhar. Não dá mais para negociar outro resultado que não seja vitória. E não adianta explicar que teve maior posse de bola, que chutou mais a gols e outras explicações.
Precisa ganhar e somar pontos. A campanha de só 13% leva ao desastre.
O Inter precisa muito mais. Em cinco rodadas perdeu 13 pontos. É ganhar ou se complicar definitivamente.