O jogador que está começando a fazer uma bela história no Grêmio

Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Brilhou
Opinião

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Pedro Ernesto Denardin

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