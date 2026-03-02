O jogador que está começando a fazer uma bela história no Grêmio

Amuzu durante o Gre-Nal 450, na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

Amuzu. Ele acabou de ter seu maior jogo pelo Grêmio, na noite deste domingo (1º).

Provocou a expulsão de Bernabei e fez o segundo gol do Grêmio no Gre-Nal 450. Mesmo passando pelo período do Ramadã e só podendo se alimentar à noite.

Trata-se de um jogador que teve sérios problemas de aclimatação. Superou dificuldades com sua família, e agora já domina o português. Está adaptado à cidade, ao clube e aos companheiros de trabalho. Já fez dois gols em Gre-Nal.

O belga, em resumo, está começando a fazer uma bela história no Tricolor.