O jogador que ainda vai ajudar muito o Grêmio

Noriega chegou ao Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Noriega é uma das boas contratações efetuadas na gestão Alberto Guerra. Custou pouco e pode ser vendido por muito.

Um jogador que tem postura geográfica naquilo que um volante precisa ter. Está quase sempre na frente da linha de zagueiros, ou seja, oferece proteção e tem boa saída de bola.

Se for vendido será por algo em torno de R$ 40 milhões, que ainda não é a grana que o Grêmio precisa, mas já ajuda muito. Noriega já é destaque na seleção do Peru e também do Grêmio.