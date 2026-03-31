O jogador que ainda vai ajudar muito o Grêmio

Noriega é uma das boas contratações efetuadas na gestão Alberto Guerra. Custou pouco e pode ser vendido por muito.
Um jogador que tem postura geográfica naquilo que um volante precisa ter. Está quase sempre na frente da linha de zagueiros, ou seja, oferece proteção e tem boa saída de bola.
Se for vendido será por algo em torno de R$ 40 milhões, que ainda não é a grana que o Grêmio precisa, mas já ajuda muito. Noriega já é destaque na seleção do Peru e também do Grêmio.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲