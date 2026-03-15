O Inter está no fundo do poço

Borré lamenta gol perdido contra o Bahia Duda Fortes / Agencia RBS

Quando narrei o último jogo do Inter no Beira Rio no ano passado e vi uma quase milagrosa escapada da série B, sai do estádio convicto que nada poderia ser pior. Me enganei.

O fundo do poço não estava na naquela data. Iria assistir coisas piores nesta temporada.

O início do Brasileirão do Internacional é trágico. São 18 pontos disputadíssimos e dois ganhos. É o pior ataque da competição, com apenas três gols marcados em seis jogos. O poço ainda pode ter seu fundo distante.

A administração Alessandro Barcelos é péssima — mais do que isso, irresponsável. Ninguém se dá conta das fragilidades do time.

A situação do Inter me leva a pensar em rebaixamento. O Inter nada apresenta para seu torcedor que lhe dê alegria. Vejo torcedores desesperados, converso com muitos e eles me pedem para falar que o clube precisa contratar. Mas aí aparecem outras impossibilidades.

Caloteiro

O Inter não tem dinheiro. O Inter não tem crédito. Deve para jogadores,clubes e empresários. Tem na sua cabeça um transferban e pode receber outros num futuro próximo.

Estas dificuldades indicam que será quase impossível contratar. Sem dinheiro, sem crédito, devendo para todos segmentos do futebol coloca a situação ainda mais dramática.

O Inter não poderá contratar. Uma direção que é caloteira e irresponsável com a grandeza do clube. 11% de aproveitamento em seis rodadas é desesperador.

Este poço que o Inter está metido pode ter consequências imprevisíveis.