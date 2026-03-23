O Grêmio vem jogando com 10

Tetê não produz nada ofensivamente. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Durante muito tempo o Grêmio teve Cristaldo que jogava porque possuía boa técnica. Mas quando a bola estava com o adversário, não era com ele. Pelaipe tirou este jogador do clube. No entanto, veio Tetê. Repete Cristaldo. Não está nem aí quando o adversário tem a bola.

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Além disso, não produz nada ofensivamente. Com isto, o time joga com 10. Por isto Cuiabano fez gol e deu assistência. Por aquele lado, o Vasco construiu sua vitória. Viery foi o grande nome do jogo. Jogou por si e por Balbuena, um jogador que tem enorme dificuldade de recuperação.

O Grêmio mereceu perder. A campanha gremista é apenas regular. Falta muito.