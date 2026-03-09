O Grêmio foi campeão porque é melhor do que o Inter

Jogadores festejam com Luís Castro. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio é melhor do que o Internacional. Por isto foi campeão. Quando os Colorados ficaram com 10 jogadores, no jogo da Arena, os gremistas fizeram goleada.

No domingo (8), o Grêmio ficou com 10 por trinta minutos e o Inter não fez gol e nem situação de gol conseguiu criar. Por si só isto prova a diferença. E o que preocupa é que o Inter está na zona de rebaixamento no Brasileirão e tem jogos difíceis pela frente.

Falta qualidade para o time colorado. Jogou melhor ontem porque buscava o milagre, enquanto o Grêmio tinha posicionamento defensivo. Chances de gol foram criadas, mas a incompetência colorada desperdiçou. O Grêmio, ao contrário, sem ser nada demais, fez quatro gols. É muita diferença.

Reclamações da arbitragem

Considero Diori Vasconcelos craque no seu trabalho. Tenho o maior respeito por ele. Só que ontem eu discordei quando entende ter sido pênalti em Alan Patrick, que foi marcado pelo árbitro e desfeito pelo VAR. O que eu vi foi Alan Patrick se deitando em cima dos dois jogadores do Grêmio que lhe marcavam. Sabendo que ia perder o lance ele deixou o corpo cair.

Fecho com os profissionais do VAR que. Chamaram a atenção de Rafael Klein e este voltou atrás. O Inter fez pressão em cima da arbitragem mas seus dirigentes esquecem que é preciso administrar o clube.

Pagar contas, contratar jogadores de qualidade e firmar um grande time. Garanto que isto dá melhor resultado do que tentar clima de beligerância. No primeiro tempo do jogo os atletas colorados estavam agressivos e, por vezes, esqueceram de jogar.