O fôlego que o Inter precisava no Brasileirão

O Inter somou pontos fundamentais na semana que passou. Foram seis em seis disputados. Essas duas vitórias mudam o cenário no Inter.
Sabemos que as dificuldades não são pequenas. O clube vive uma situação financeira muito ruim, sem recursos para pagar dívidas — quanto mais para pensar em reforços. Se contratar, devem vir jogadores que dificilmente elevarão a qualidade do time.
Estar em 12º lugar na parada do Brasileirão não é motivo para comemoração, mas, se fosse lanterna ou estivesse no Z-4, a situação seria muito mais preocupante.