O fôlego que o Inter precisava no Brasileirão

Pezzolano tirou o Inter do Z-4 do Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter somou pontos fundamentais na semana que passou. Foram seis em seis disputados. Essas duas vitórias mudam o cenário no Inter.

Sabemos que as dificuldades não são pequenas. O clube vive uma situação financeira muito ruim, sem recursos para pagar dívidas — quanto mais para pensar em reforços. Se contratar, devem vir jogadores que dificilmente elevarão a qualidade do time.