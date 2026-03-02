Nada justifica o que o Inter fez no Gre-Nal 450

Alan Patrick entregou dois gols. Jeff Botega / Agencia RBS

O time do Inter é apenas médio. Mas nada justifica o que aconteceu neste domingo (1º).

Alan Patrick entregou dois gols. E ele é o craque e capitão do time. O centroavante Borré não tocou na bola.

O time permitiu ao Grêmio fazer uma goleada histórica, que só não aconteceu porque o Tricolor não quis. Ficar com 10 homens em campo é uma dificuldade, mas não ter nenhuma produção ofensiva entra na faixa do vexame.

Não vejo como o Inter possa chegar e fazer três gols sem levar nenhum no próximo domingo (8). E ainda teria que ganhar nos pênaltis, se isto acontecer.

O Inter perdeu o Gauchão que diz não ser fundamental, e no foco do Brasileirão jogou 12 pontos e ganhou somente dois. A situação começa a ficar muito complicada.