Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Defensivista
Opinião

Me agrada a forma como Ancelotti quer fazer a Seleção jogar na Copa do Mundo

Técnico mostra que conhece muito bem as limitações de sua equipe

Pedro Ernesto Denardin

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