Me agrada a forma como Ancelotti quer fazer a Seleção jogar na Copa do Mundo

RAFAEL RIBEIRO / CBF/Divulgação

Hoje teremos o último jogo da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. O adversário tem categoria média. Não se iguala à França, mas está longe de ser um time ruim. Aliás, foi a Croácia que nos tirou do último Mundial, empatando nos 90 minutos e ganhando nos pênaltis.

Não deixa de ser, portanto, um bom teste. No entanto, o que mais gostei da entrevista do treinador Carlo Ancelotti foi que ele definiu sua maneira de jogar esta competição. Vai se fechar e sair no contra ataque, como fez muitas vezes, até no Real Madrid, oportunizando a Vini Jr., com sua alta velocidade, a ser um jogador de alto destaque.

Esta é a certeza de que o treinador conhece as limitações da sua equipe. Algumas seleções são melhores do que a nossa. Esta forma de atuar não se aplica, claro, no jogo contra o Haiti. Aí vai pra frente. Mas não teremos esta barbada o tempo todo.

Por isso que ele é um dos melhores treinadores do mundo. Joga e arma seu time com suas limitações. A Copa do Mundo é um torneio. Jogos difíceis numa competição de 40 equipes são dois, no máximo três. Aí entra em campo esta forma de chegar com boa chance de sucesso.