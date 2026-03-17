Joga pouco este Grêmio de Luís Castro

Contra a Chapecoense, Grêmio de Luís Castro criou muito pouco. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

Uma péssima semana para quem pensa em fazer campanha destacada neste Brasileirão. Antes, empate na quinta-feira contra o Bragantino e dois pontos perdidos. Nesta segunda-feira, em Chapecó, mais dois pontos desperdiçados.

Estou notando que os elogios que estão sendo feitos para Luís Castro são exagerados. Torcedores se encantaram com a presença dele, mas o futebol do seu time esteve longe do encantamento. Muitos jogadores badalados que jogam pouco.

Tetê é um grande exemplo de fama e pouco futebol. O Grêmio teve volume, posse de bola superior, mas criou muito pouco. E no final do jogo quase levou um gol.

Joga pouco este time do Luís Castro. Agora precisa ganhar do Vitória na quinta. Foram quatro pontos perdidos contra adversários menores.