Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Decepção
Opinião

Joga pouco este Grêmio de Luís Castro

Os elogios feitos ao técnico são exagerados

Pedro Ernesto Denardin

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