Joga pouco este Grêmio de Luís Castro

Uma péssima semana para quem pensa em fazer campanha destacada neste Brasileirão. Antes, empate na quinta-feira contra o Bragantino e dois pontos perdidos. Nesta segunda-feira, em Chapecó, mais dois pontos desperdiçados.
Estou notando que os elogios que estão sendo feitos para Luís Castro são exagerados. Torcedores se encantaram com a presença dele, mas o futebol do seu time esteve longe do encantamento. Muitos jogadores badalados que jogam pouco.
Tetê é um grande exemplo de fama e pouco futebol. O Grêmio teve volume, posse de bola superior, mas criou muito pouco. E no final do jogo quase levou um gol.
Joga pouco este time do Luís Castro. Agora precisa ganhar do Vitória na quinta. Foram quatro pontos perdidos contra adversários menores.
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