Inter vai para o Gre-Nal já pensando no que vem logo em seguida

Inter busca se mobilizar para o Gre-Nal e Brasileirão. Jeff Botega / Agencia RBS

Jogadores e dirigentes do Inter deixam claro que irão partir com tudo no Gre-Nal do próximo domingo (8). O torcedor espera por isso e, pelo menos, numa vitória no clássico, mesmo que não venha o título.

Será um jogo casado com o da quarta-feira (11), quando os colorados estarão em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG. O Inter quer sair do Gauchão com dignidade, só que pagará o preço do desgaste físico na partida pelo Brasileirão.

E se sabe que o time colorado precisa somar pontos no nacional, já que até aqui jogou 12 pontos e só ganhou dois.

Esse é mais um problema que precisa ser muito bem estudado pelos integrantes da comissão técnica do Inter.