Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Jogos casados
Opinião

Inter vai para o Gre-Nal já pensando no que vem logo em seguida

Comissão técnica precisar dar atenção à sequência de partidas pelo Brasileirão

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS