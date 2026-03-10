Inter precisa resolver seus problemas financeiros

Presidente Barcellos deve equacionar as contas do clube. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Me preocupa demais a situação financeira do Inter. As informações que chegam revelam valores extraordinários sue precisam ser pagos pelo clube. Pela segunda vez, o Colorado foi punido com transfer ban e não pode escrever atletas até que a dívida pela compra de Wanderson seja quitada.

Por último, chegou a cobrança do jovem Benjamin. E Isto o que está colocado publicamente, já que outros processos devem estar correndo pelos tribunais. E o clube não tem jogadores valiosos para vender.

Neste caso, como se dá solução? Acho que os colorados deveriam se juntar e apoiar esta direção que comanda o clube e mostrar caminhos diferentes dos que tem sido tomados. Está muito claro que a situação é falimentar.

Arbitragem

Nós somos muito chatos em algumas coisas, e arbitragem é uma delas. Árbitro erra ou não, mas, se a decisão não interessa a seu clube, o torcedor xinga o juiz.

O presidente da Federação Gaúcha é outro que sofre. Tanto que Luciano Hocsman foi com seguranças para o Beira Rio em função das ameaças que recebeu. Quando era presidente, Francisco Novelletto também sofreu muito com isso.