Inter mostra que pode fazer uma campanha digna

Depois de descer até o porão na tabela do Brasileirão, vieram duas vitórias. Uma esperada, outra não. Quem imaginava que o time colorado ganharia do Santos na Vila Belmiro, com Neymar e tudo? Uma vitória empolgante.
Neste domingo (22), ter ganho da Chapecoense não veio com grande emoção. Veio como obrigação. Os colorados saíram da lanterna e do Z-4.
Agora tem a parada da data Fifa. Dez dias para o treinador melhorar mais o time. E numa situação muito melhor. A semana colorada muda o ambiente. E Villagra mostrou, nos dois jogos, que deverá ser uma grande solução na frente da zaga.
Falta muito para se dizer que este é um grande time, mas, ainda assim, pode fazer uma campanha digna, sem andar próximo à zona de rebaixamento e dando a insegurança para seus torcedores.
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