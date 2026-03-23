Inter mostra que pode fazer uma campanha digna

Alan Patrick marcou, de pênalti, o segundo gol do Inter na partida. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Depois de descer até o porão na tabela do Brasileirão, vieram duas vitórias. Uma esperada, outra não. Quem imaginava que o time colorado ganharia do Santos na Vila Belmiro, com Neymar e tudo? Uma vitória empolgante.

Neste domingo (22), ter ganho da Chapecoense não veio com grande emoção. Veio como obrigação. Os colorados saíram da lanterna e do Z-4.

Agora tem a parada da data Fifa. Dez dias para o treinador melhorar mais o time. E numa situação muito melhor. A semana colorada muda o ambiente. E Villagra mostrou, nos dois jogos, que deverá ser uma grande solução na frente da zaga.

Falta muito para se dizer que este é um grande time, mas, ainda assim, pode fazer uma campanha digna, sem andar próximo à zona de rebaixamento e dando a insegurança para seus torcedores.