Grupo do Grêmio está bem preparado para encarar o Brasileirão

Nardoni será novidade na equipe do Grêmio nesta noite. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Para se ter boa campanha num campeonato longo, com jogos no meio e no final de semana e adversários fortes, é preciso ter um grupo de jogadores qualificados. Se um clube conseguir ter um bom time, mas não tiver reservas, ele está condenado a terminar mal colocado no fim do ano.

O Grêmio tem um grupo quase completo, e isto poderá ser uma diferença importante. Exemplo: não joga Arthur nesta noite. Neste caso entra Nardoni, jogador recém contratado e sobre o qual de diz muita coisa importante. Um jogador forte fisicamente e com boa técnica.

Se Carlos Vinicius estiver impossibilitado, tem Braithwaite. E se este também estiver fora, tem André Henrique.

Tem os meninos que vão entrando aos poucos. Gabriel Mec e Tiaguinho devem ter chances. Os dois zagueiros também vêm da base e mostram grande futebol. O Grêmio está bem habilitado para ter boa campanha.

Bragantino

O jogo desta noite mostra a estreia do argentino Nardoni. O adversário é daqueles times que não tem torcida exigente. Aliás, nem tem torcida. É o time da empresa que o acompanha.

Vagner Mancini, aquele que fracassou no Grêmio, é o treinador. Não deixou saudades. Só que jogar contra times que não têm compromisso com seu torcedor é sempre perigoso.