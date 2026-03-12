Grupo do Grêmio está bem preparado para encarar o Brasileirão

Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

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