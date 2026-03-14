Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Maior exigência
Opinião

Grêmio precisa jogar mais para decolar no Brasileirão

Tricolor perdeu dois pontos que deveriam ser ganhos por enfrentar adversário médio

Pedro Ernesto Denardin

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