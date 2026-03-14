Grêmio precisa jogar mais para decolar no Brasileirão

O técnico gremista Luis Castro saiu com duas afirmações que não levam a nada para explicar porque o Grêmio não ganhou do Bragantino.
Primeiro falou que é um time em formação. Só que cabe a ele arrumar o time. E depois acrescentou que teve muitos jogadores lesionados.
Castro deve saber que isto acontecerá outras vezes, e com todos os clubes que disputam um campeonato maluco de jogos no meio e no final de semana, junto com longas viagens de avião.
O Grêmio perdeu dois pontos que deveriam ser ganhos por enfrentar um adversário médio e jogando na sua casa. Precisa mais.