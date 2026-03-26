Grêmio e Inter estão no clube do bilhão... de dívidas

Dirigentes precisem adotar política financeira franciscana. Jefferson Botega / Agencia RBS

Grêmio e Inter ingressaram no clube do bilhão. Esta é a dívida de cada uma das equipes, o que os coloca numa situação falimentar.

O Inter não consegue reforçar o time. Quase sempre contrata jogadores que não tem direitos para cobrar e que não melhoram a capacidade técnica do time.

No Grêmio a situação parece melhor. Mas está aí um grande equívoco. Juntos, Marcelo Marques e Rigo têm emprestado ao clube alguma coisa. Somando a folha de pagamento dos jogadores com a de jogadores dispensados, o valor chega a R$ 30 milhões. Não são números oficiais, mas não será muito distante.

Como pagar estas fortunas? Lamentavelmente, nossos times ingressaram no clube do bilhão sem terem times competentes para ganhar qualquer coisa.

Novos tempos

Ou os dirigentes adotam uma política financeira franciscana, ou os clubes diminuirão de tamanho e ficarão mais distantes dos que, neste momento, lideram o futebol brasileiro.

Grêmio e Inter não podem pagar R$ 2 milhões de salário. Precisam baixar o custo do futebol para R$ 10 milhões por mês e investir muito mais na formação de jogadores. Neste ponto o Grêmio é muito melhor do que o Inter.

Aí me dizem: pode cair para a Série B. Sim, respondo eu, como podem cair agora, gastando duas ou três vezes mais. E se algum cair, que volte, como já aconteceu. Ninguém deixará de torcer pelo seu clube se cair de divisão. Pelo contrário. Ouvindo um discurso responsável dos dirigentes, serão solidários e ajudarão na volta ao lugar histórico.

Eu sei que são novos tempos, que serão precisos dois ou três anos, mas é como ficou a situação no agora clube do bilhão. Abram os olhos. Assim como está, não dá.