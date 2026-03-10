Grêmio deu mostras de que pode fazer boa campanha no Brasileirão

Luís Castro conquistou seu primeiro título pelo Grêmio. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O Gauchão foi muito útil para o Grêmio. Começa pelo título e a alegria que entregou para sua torcida. E segue também pela formação de um time que tem pé e cabeça.

O goleiro Weverton chegou a um nível excelente. A defesa mudou para melhor: só Marlon permaneceu. O meio-campo ganhou um volante que protege a zaga e esta fica mais à vontade. E no ataque existem dois ponteiros e um atacante.

Claro que pode melhorar. Mas aquilo que aconteceu no primeiro Gre-Nal, ou o fiasco do Morumbi contra o São Paulo, são jogos que o torcedor do Grêmio não verá mais.