Eu sei o que o Inter precisa para ficar com o título do Gauchão

Inter perdeu por 3 a 0 na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

Para ser campeão, o Inter precisa do jogo perfeito. Zagueiros não podem falhar, o goleiro tem que pegar tudo, chutes e cruzamentos, os meias precisam dominar o jogo naquela faixa do campo, e os atacantes não podem perder as oportunidades que surgirem.

É quase impossível que tudo isso aconteça. Na ânsia de atacar, na necessidade de fazer quatro gols, é muito provável que haja espaços para o Grêmio contra-atacar. E para isso tem Amuzu e Enamorado, jogadores velozes e com alto poder de conclusão.

Se começar o jogo empurrando o Grêmio para trás, poderá surgir espaço para a esperança. Mas não pode errar. Tem que dar tudo certo e esperar que dê tudo errado para os gremistas. Uma equação difícil de se consolidar.

E ainda tem a possibilidade do Grêmio vir a marcar um gol. Meu Deus, é muita coisa! Eu não acredito.

Mas louvo o discurso colorado de dizer que nada está perdido. É uma resposta adequada aos torcedores que ontem foram humilhados vendo seu time tomar uma goleada e ouvir cânticos de olé.