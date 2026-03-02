Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Quase impossível
Opinião

Eu sei o que o Inter precisa para ficar com o título do Gauchão

Não basta acreditar, o Colorado necessita do jogo da vida

Pedro Ernesto Denardin

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