Eu esperava menos do Brasil contra a França 

Não foi nenhum vexame nem desastre. Perder para França por 2 a 1 é normal. O jogo não mostrou terra arrasada. Eu esperava menos do Brasil.
Casemiro entregou o primeiro gol francês. Não pode perder bola no meio-campo contra um time deste tamanho.
Nosso grande craque é o treinador. Neymar está se desescalando e, se for para a Copa, será numa condição física menor. Não temos o grande jogador, o protagonista. Só Ancelotti pode nos colocar numa situação boa.
Agora vamos ver o comportamento da nossa Seleção contra a Croácia, a seleção que nos eliminou na Copa passada.
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