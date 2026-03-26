Eu esperava menos do Brasil contra a França 

Mbappé, Ekitiké e Bremer marcaram os gols da partida. FRANCK FIFE / AFP

Não foi nenhum vexame nem desastre. Perder para França por 2 a 1 é normal. O jogo não mostrou terra arrasada. Eu esperava menos do Brasil.

Casemiro entregou o primeiro gol francês. Não pode perder bola no meio-campo contra um time deste tamanho.

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Nosso grande craque é o treinador. Neymar está se desescalando e, se for para a Copa, será numa condição física menor. Não temos o grande jogador, o protagonista. Só Ancelotti pode nos colocar numa situação boa.

Agora vamos ver o comportamento da nossa Seleção contra a Croácia, a seleção que nos eliminou na Copa passada.