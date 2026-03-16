É hora de o Grêmio recuperar os pontos perdidos

O Grêmio jogou mal contra o Bragantino no meio da semana e deixou dois pontos pelo caminho. Usou pretextos de lesão e de cansaço para explica o empate.
Nesta segunda (16), contra a Chapecoense, não terá histórias para se explicar se não vier a recuperação.
Tetê e Wilian estarão a disposição do treinador. Cabe a ele encontrar um time que reproduza competitividade e bom futebol.
A Chape não está entre os grandes adversários do campeonato. O estádio estará lotado, certamente com a maioria de torcedores gremistas.
Se quiser fazer campanha importante, o Grêmio não pode deixar estes adversários menores tirarem pontos.