Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Brasileirão
Opinião

É hora de o Grêmio recuperar os pontos perdidos

Tricolor deverá ter grande torcida a seu favor em Chapecó

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS