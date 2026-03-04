Como será a Copa do Mundo com as guerras que estamos vivendo?

O mundo está vivendo um momento preocupante. FIFA / Divulgação

A seleção do Irã tem seus três primeiros jogos na costa oeste dos Estados Unidos. Claro que temos que aguardar e esperar que este conflito bélico não tenha grande duração. Mas se continuar pergunto: podem os Estados Unidos fazer uma Copa em meio a uma guerra?

E se o Irã não disputar o que será feito? O fato é que estamos a 99 dias do início da maior competição do planeta e as dúvidas sobre sua realização só crescem. O mundo está vivendo um momento preocupante.

São bombas e drones para todos os lados. Tomara que o futebol contribua para terminar estes conflitos e que a bola seja soberana, rolando pelos gramados, os homens sendo adversários e nunca inimigos.