Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Tensão
Opinião

Como será a Copa do Mundo com as guerras que estamos vivendo?

Tomara que o futebol contribua para terminar estes conflitos e que a bola seja soberana

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS