Como Luís Castro transformou o time do Grêmio

Castro coloca em campo o que tem de melhor. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O treinador Luís Castro demorou para achar seu time no Grêmio. Fez um fiasco no Gre-Nal da fase classificatória do Gauchão e viu que seu trabalho percorria por equívocos importantes. Mas consertou e hoje coloca em campo o que o Grêmio tem de melhor.

Castro achou Pavon para a lateral direita. Ainda existe desconfiança sobre sua capacidade, mas eu afirmo, sem medo de errar, que é a melhor solução.

Os zagueiros são os jovens, altos, musculosos, jogadores com saúde sobrando. E ainda penso serem opções de qualidade.

Monsalve foi a surpresa, mas ele deve ser resultado de bons treinos. Só que este time ainda precisa de mais testes.