Campeonato Gaúcho terminou na Arena

Foram clássicos muito diferentes, o 449 e o 450. O Inter mandou no Gre-Nal de janeiro. Fez quatro gols e poderia ter feito mais. Neste domingo (1°) foi a vez do Grêmio massacrar o adversário aproveitando erros individuais feitos pelos jogadores colorados.
E não fez mais porque não teve interesse. Os jogadores gremistas concluíram que o campeonato estaria ganho com 3 a 0.
Como foi o Gre-Nal 450
Foi contrangedor ver jogadores colorados fazerem cera técnica na tentativa de não sofrer mais gols. Jogou boa parre da partida com um a menos mas nem isso explica o desastre colorado.
Só um terremoto tira o campeonato do Grêmio. No próximo domingo, no Beira Rio, os colorados deverão partir para o ataque oferecendo espaços para contra-ataques. Na minha opinião, o campeonato terminou. O Grêmio é campeão gaúcho.