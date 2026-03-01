Campeonato Gaúcho terminou na Arena

Grêmio fez 3 a 0 no Inter. Jeff Botega / Agencia RBS

Foram clássicos muito diferentes, o 449 e o 450. O Inter mandou no Gre-Nal de janeiro. Fez quatro gols e poderia ter feito mais. Neste domingo (1°) foi a vez do Grêmio massacrar o adversário aproveitando erros individuais feitos pelos jogadores colorados.

E não fez mais porque não teve interesse. Os jogadores gremistas concluíram que o campeonato estaria ganho com 3 a 0.

Foi contrangedor ver jogadores colorados fazerem cera técnica na tentativa de não sofrer mais gols. Jogou boa parre da partida com um a menos mas nem isso explica o desastre colorado.