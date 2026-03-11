As dificuldades que o Inter precisa superar para engrenar no Brasileirão

Inter de Pezzolano está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Fazer gols é uma das dificuldades do Inter. No Gre-Nal, o Colorado fez o mais difícil, que é criar a situação e passar por vários obstáculos. Mas chegou na frente do goleiro e perdeu. Quem quer ganhar títulos ou fazer campanha não pode perder tantas oportunidades.

Só que o time colorado também tem dificuldades defensivas. Falhas grosseiras, por vezes, determinam a vantagem para o adversário. Aí tudo fica muito difícil.

O Inter volta esta noite ao Brasileirão e já encontra um jogo complicado. O adversário é poderoso e joga na sua casa. A quantidade de erros, ofensivos e defensivos, precisa ser menor.

Neste caso dá até para pensar em vitória, que seria muito importante já que o time habita a zona de rebaixamento. Existe urgência na necessidade de somar pontos.

Zagueiros

O Inter perdeu tempo na contratação de reforços com a janela aberta e não vieram os zagueiros necessários. Mercado é um veterano que vai sentir os jogos nas quartas e nos domingos. Félix Torres não tem sido o que o Inter esperava. Vitor Gabriel vai melhor, já que parece ter recuperado sua melhor forma física e está jogando bem.

No meio, Villagra não viajou. Depois de um bom período em recuperação de forma física, se imaginava ter sua presença esta noite, mas ele sentiu desconforto muscular e, por precaução, ficou de fora da viagem.