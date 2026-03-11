Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Complicações
Opinião

As dificuldades que o Inter precisa superar para engrenar no Brasileirão

Colorado tem uma série de problemas tanto no ataque quanto na defesa

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS