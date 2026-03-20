Alegria e tristeza na vitória do Grêmio

Amuzu está jogando cada vez mais. Duda Fortes / Agencia RBS

Faz mais de 50 anos que atravesso fronteiras, visito continentes e países narrando futebol. O que vi ontem na Arena foi assustador, e não sei se tinha visto algo tão grave. A fratura do jogador Marlon teve uma imagem terrível. Seu pé fez quase uma volta e ficou fora da direção natural da perna. Uma cena terrível.

Jogadores apavorados chorando copiosamente, outros se atirando no chão e os médicos do Grêmio tentando encontrar uma forma mais natural possível para colocar o jogador na maca e usar a ambulância para levá-lo ao hospital.

Mas nesta mesma noite, sobrou a alegria da vitória do Grêmio e completando oito jogos sem perder. Um bom jogo do Tricolor, notadamente no primeiro tempo. Amuzu jogando cada vez mais. Gostei da atuação de Leonel Pérez. O Grêmio tem volante de qualidade de sobra, o que não existiu durante muito tempo.

Que Marlon tenha uma boa cirurgia e que o siga boa recuperação. Todos nós que estávamos na Arena nos apavoramos. Foi um choque duro para todos.