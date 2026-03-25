A recuperação de Marlon e o otimismo do Grêmio

Marlon sofreu grave lesão na semana passada. Lucas Uebel / Gremio

Não teremos jogos da dupla Gre-Nal nesta parada orientada pela Fifa. Em nível regional, a principal expectativa é pela recuperação do lateral Marlon.

Ele recebe a torcida dos gremistas, naturalmente, e também dos colorados — afinal, todos somos humanos e desejamos o bem de todos. Torcer contra Marlon, para os colorados, é só no Gre-Nal, dentro de campo.

As informações que chegam do Grêmio indicam uma recuperação prevista para depois da Copa do Mundo. Considerando tudo o que aconteceu e as cenas fortes daquela noite da lesão, esse retorno parece bastante rápido.

O otimismo do jogador, demonstrado nas palmas que ele bateu para a torcida ao ser levado para a ambulância, certamente contribuiu para essa evolução. Claro que o corpo médico responsável pela cirurgia também merece aplausos.