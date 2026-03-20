A chance para o Inter começar a viver novos tempos

Vitória sobre o Santos deu novas esperanças ao time colorado. Ricardo Duarte / SC Internacional

A vitória sobre o Santos entrega aos colorados uma nova vida. Com três pontos no domingo contra a Chapecoense, o Inter deve sair do rebaixamento. Em três dias deixa a humilhante lanterna e passa a ter uma colocação na tabela muito mais próxima de realidade colorada.

O time tem problemas importantes, mas pode encontrar soluções igualmente importantes. Vitórias trazem tranquilidade. Trazem apoio dos torcedores e esses voltam a frequentar o estádio.

O treinador tem recebido elogios pela coragem que teve no jogo contra o Santos. Não deve repetir no domingo, porque o adversário poderá se defender o tempo inteiro. O treinador Gilmar Dalzoto tem conhecimento do futebol que se joga por aqui. E deve chegar carregando uma carga imensa de dificuldades para o time colorado.

Mas é jogo para ganhar, sem negociar nada, e começar a viver novos tempos.